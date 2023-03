Das geht aus einer überarbeiteten Anklageschrift hervor, die am Dienstag im südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Bankman-Fried darin, Kryptowährungen im Wert von insgesamt rund 40 Millionen Dollar an chinesische Beamte geschickt zu haben. Zweck der Zahlungen sei es gewesen, wieder Zugriff auf Handelskonten zu erhalten, die chinesische Strafverfolgungsbehörden eingefroren hatten. Die Konten gehörten zu der Handelsfirma Alameda Research, die enge Verbindungen zu FTX pflegte . Auf den Konten sollen sich Kryptoanlagen im Wert von einer Milliarde US-Dollar befunden haben.