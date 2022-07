Monaco zufolge war die Jacht von Fidschi in den Hafen von San Diego gebracht worden. Damit dürfte es sich um das 300-Millionen-Dollar-Schiff »Amadea« des Putin-Vertrauten Suleiman Kerimow handeln, das nach juristischem Tauziehen in die USA überführt wurde. »Wir haben einige wirklich interessante Dinge gefunden«, so Monaco wörtlich. »Wir haben ein Fabergé- oder angebliches Fabergé-Ei entdeckt.«