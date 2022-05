Die US-Regierung will den wirtschaftlichen Druck auf die russische Führung weiter erhöhen. Das Finanzministerium in Washington hat deshalb Schritte eingeleitet, die Russland an den Rand einer zumindest technischen Zahlungsunfähigkeit rücken könnten.

Bislang hatte die Behörde von Finanzministerin Janet Yellen eine Ausnahmegenehmigung erteilt, die es US-Investoren erlaubte, trotz der bestehenden Sanktionen Anleihezahlungen der russischen Regierung anzunehmen. Eine entsprechende Sonderlizenz, die diesen Geldfluss ermöglichte, wurde aber nicht verlängert. Das Finanzministerium verkündete diesen Schritt am Dienstag, am Mittwoch läuft die Sondergenehmigung aus.

Wenn Russland tatsächlich für zahlungsunfähig erklärt würde, wäre das ein erheblicher Gesichtsverlust. Üblicherweise haben Länder, die einen Staatsbankrott hingelegt haben, auch Jahre später noch große Schwierigkeiten, Mittel an den internationalen Finanzmärkten aufzunehmen.

Dank dieser Ausnahmeregelung konnte Russland bislang seinen Gläubigern in den USA fällige Zahlungen überweisen. Sollten nun fällige Zahlungen nicht fristgemäß geleistet werden können, wäre das Land zahlungsunfähig.

Sanktionsfolgen in der Wirtschaft: »Russland wird sinken wie die ›Titanic‹« Ein Interview von Benjamin Bidder

Roter Platz in Moskau, Ende März 2022

Aktuell stehen rund 100 Millionen Dollar an, die Russland bis Freitag an Gläubiger in den USA überweisen müsste. Bis Jahresende sollen sich die betroffenen fälligen Außenstände Russlands auf eine Summe zwischen einer Milliarde und zwei Milliarden Dollar belaufen.

Unklar ist noch, ob die verhältnismäßig geringen Außenstände ausreichen, um offiziell Russlands Zahlungsunfähigkeit festzustellen. So berichtet die Nachrichtenagentur »Bloomberg«, entscheidend werde das Verhalten von Russlands Gläubigern außerhalb der USA werden. Üblicherweise liege die Schwelle bei einem Anteil von mindestens 25 Prozent betroffener Staatsanleihen. Die meisten Besitzer russischer Staatsanleihen säßen aber außerhalb der USA, viele davon in Europa, so »Bloomberg«.