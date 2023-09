Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat angekündigt, die Suche nach Öl und Gas in Alaska stark einzuschränken und geht damit auf Konfrontationskurs zu den Republikanern. Am Mittwoch kündigte die Regierung die sieben verbleibenden Öl- und Gaspachtverträge in Alaskas Arctic National Wildlife Refuge (ANWR), die unter dem früheren Präsidenten Donald Trump genehmigt worden waren. Zudem kündigte Biden ein Verbot von neuen Öl- und Gasbohrungen in großen Teilen des US-Bundesstaats Alaska an. Es betrifft eine Fläche von 4,3 Millionen Hektar – ein Gebiet so groß wie Dänemark – und macht rund 40 Prozent des bundeseigenen National Petroleum Reserve Alaska (NPRA) aus. Die Region ist ein wichtiger Lebensraum für Eis- und Grizzlybären, für Karibus sowie Hunderttausende Zugvögel.