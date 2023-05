Wie geht es nun weiter?

Entscheidend ist nun Tempo. Denn dem US-Finanzministerium zufolge reicht das Geld nur bis zum 5. Juni, bevor die Zahlungsunfähigkeit droht. Noch muss das neue Gesetz ausformuliert werden, das soll McCarthy zufolge bis Sonntag erfolgen. Den Abgeordneten des Repräsentantenhauses sagte er zu, 72 Stunden Zeit zu haben, um den Schriftsatz zu prüfen, bevor er zur Abstimmung gestellt werde. Das und die vorhergehende Debatte dürfte ein oder zwei Tage in Anspruch nehmen. Eine einfache Mehrheit reicht zur Verabschiedung des Gesetzes.

Anschließend geht es in den Senat. Hier müssen 60 der 100 Senatoren für die Einigung stimmen. Das bedeutet, dass mindestens neun Republikaner dafür sein müssen. Aufgrund diverser Regeln könnten Senatoren das Verfahren in die Länge ziehen. Auch Änderungen an dem Gesetz im Senat bedeuteten Verzug, denn dann müsste das Repräsentantenhaus erneut seinen Segen geben. Erst wenn beide Kammern des US-Kongresses den identischen Gesetzestext verabschiedet haben, kann er Präsident Biden zur Unterschrift vorgelegt werden und damit in Kraft treten.