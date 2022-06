Den ersten Kraftakt ihrer »Whatever it takes«-Anti-Inflationspolitik vollzog die Fed am Mittwoch. Sie erhöhte die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte, so stark wie zuletzt 1994. Noch im Mai hatte Powell einen derart sprunghaften Anstieg für eher unwahrscheinlich erklärt. Doch die jüngsten Inflationsmeldungen zwangen die Notenbanker zum Handeln. Im Mai sind die Verbraucherpreise mit einer Rate von 8,6 Prozent und damit erneut dramatisch gestiegen. Und zugleich scheinen viele Amerikaner das Vertrauen zu verlieren, dass die Geldpolitiker das Problem wirklich in den Griff bekommen. Nach einer Umfrage der University of Michigan sind die langfristigen Inflationserwartungen so hoch wie zuletzt 2008. Das kann eine gefährliche Dynamik auslösen, indem die Erwartung steigender Preise zu verändertem Verhalten der Verbraucher führt. Das treibt dann die Preisspirale wiederum an .