Umstrittene Immobilien-Investitionen Biden will Steuerklausel streichen, die Trump reich machte

Bislang müssen Immobilien-Investoren in den USA ihre Gewinne nicht versteuern, sofern sie das Geld direkt in das nächste Objekt stecken. Der Trump-Clan hat lange von der Regelung profitiert, nun will Joe Biden sie reformieren.