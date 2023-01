Bei einem Gipfeltreffen in Mexiko-Stadt vereinbarten die Regierungschefs unter anderem, sich für eine Rückverlagerung der Warenproduktion aus dem Ausland in die nordamerikanische Region einzusetzen. Außerdem soll die Chip-Produktion angekurbelt und Lieferketten nach coronabedingten Unterbrechungen wieder gestärkt werden. Mexikos Präsident López Obrador kündigte die Bildung eines Ausschusses an, der Ersatz für Importe aus Drittstaaten erarbeiten soll. Mexiko, Kanada und USA sind durch das Freihandelsabkommen USMCA miteinander verbunden.