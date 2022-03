Joe Bidens Pläne Muss Elon Musk bald 50 Milliarden Dollar Steuern zahlen?

Mit einer neuen Steuer für Milliardäre und Multimillionäre will US-Präsident Biden den Haushalt sanieren. Noch sind viele Details unklar. Doch ein Ökonom hat schon mal ausgerechnet, was den Chefs von Tesla, Amazon und Co. blüht.