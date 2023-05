Die US-Notenbank setzt ihre Serie an Zinserhöhungen fort. Sie erhöhte den Schlüsselsatz um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Es ist die zehnte Zinserhöhung in Folge. Das ist der höchste Wert seit 2007 – also vor Beginn der weltweiten Finanzkrise. Analysten hatten diesen Schritt überwiegend erwartet.