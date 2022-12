China wirft USA »wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen« vor

In einer Erklärung des US-Handelsministeriums hieß es, die Regierung in Peking wolle die Trennung zwischen dem militärischen und zivilen Sektor aufheben. Der Schutz der nationalen Sicherheit der USA mache daher ein entschlossenes Handeln erforderlich, um Chinas Zugang zu modernster Technologie zu blockieren. Eine Stellungnahme der betroffenen Konzerne lag bislang nicht vor, wie Reuters berichtet. Die chinesische Botschaft in den USA warf der Regierung in Washington demnach »unverhohlene wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen« im Technologiesektor vor. Dies untergrabe die geschäftlichen Beziehungen zwischen amerikanischen und chinesischen Firmen und bedrohe die Stabilität der weltweiten Lieferketten. China hat die USA wegen der Ausfuhrkontrollen für Chips vor der Welthandelsorganisation (WTO) verklagt.