Weder das US-Handelsministerium, Huawei noch der auf den Bau von Chipausrüstung spezialisierte US-Konzern Applied Materials waren für eine Stellungnahme zu erreichen.

Huawei ist seit mehreren Jahren mit US-Exportbeschränkungen belegt für die schnelle 5G-Mobilfunktechnik sowie andere Technologien. Bislang jedoch gab es für das Unternehmen Ausnahmen, einige amerikanische Firmen erhielten Lizenzen für den Verkauf von Waren an den Konzern aus China. So erhielten beispielsweise Zulieferer von Huawei Lizenzen im Wert von 61 Milliarden Dollar, um von April bis November 2021 an den Telekommunikationsausrüstungsriesen zu verkaufen.