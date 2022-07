Diesen Arbeitsmarkt hat Fed-Chef Jerome Powell in der Vergangenheit allerdings als »unhaltbar heiß« bezeichnet. Denn viele Unternehmen in den USA suchen gerade händeringend Arbeitskräfte – das hat zur Folge, dass die Löhne steigen, was wiederum die Preise in die Höhe treibt. Powell hatte bereits deutlich gemacht, dass etwas höhere Arbeitslosenzahlen für ihn im Kampf gegen die hohe Inflation ein notwendiges Übel sind.