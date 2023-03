Wer normalerweise mit »Öffis« unterwegs ist, muss sich zum Wochenbeginn vielerorts Alternativen suchen: In einer Reihe von Städten in NRW werden am Montag und Dienstag kommunale Nahverkehrsbetriebe bestreikt. Unter anderem werden in Düsseldorf, Köln und Essen voraussichtlich keine Busse oder Bahnen fahren.