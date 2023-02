Die Binnenschiffer in Deutschland warnen vor einem Verfall der Wasserstraßen. »Die Flüsse und Kanäle mit ihren über 700 Wehren, Schleusen und Hebewerken, Talsperren und Brücken in Deutschland werden seit Jahrzehnten auf Verschleiß gefahren«, teilte der Binnenschifffahrtsverband (BDB) am Montag gemeinsam mit der Gewerkschaft Ver.di mit.