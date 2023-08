Die hohe Teuerung bremst den privaten Konsum, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Vor allem Energie und Lebensmittel haben sich infolge des Ukrainekriegs in den vergangenen Monaten kräftig verteuert.

Noch ein langer Weg bis zur Rate von 2,0 Prozent

Bereits am Vormittag hatten Inflationssorgen die europäischen Börsen ins Minus gedrückt. Dazu gaben die Daten für einzelne deutsche Bundesländer Anlass. Denn schon da war absehbar, dass ein deutlicher Rückgang der Inflation in Deutschland im August ausbleiben würde. In vier der für die erste Berechnung der bundesweiten Teuerungsrate maßgeblichen sechs Länder stiegen die Verbraucherpreise sogar wieder stärker, in den beiden anderen sank sie hingegen.