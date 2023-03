Erst durch eine erneute Verabredung in der Entgelttarifrunde 2022 war der Gewerkschaft zufolge der BDLS bereit, über die Forderungen zu verhandeln. Die Arbeitgeber hätten bisher kein Angebot vorgelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft werden sich die Streikenden am Montag ab acht Uhr vor dem BER-Terminal auf dem Willy-Brandt-Platz versammeln. Ver.di rechnet mit rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Streik auch in Hamburg, Hannover und Bremen

Auch am Hamburger Flughafen müssen sich Passagiere am Montag auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Ver.di hat rund 2000 Beschäftigte am Flughafen mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag gegen 22 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. An den Flughäfen in Hannover und Bremen wird es ebenfalls Streiks geben. Es sei davon auszugehen, dass keine Passagierflugzeuge starten oder landen können, hieß es in einer Mitteilung am Samstag.