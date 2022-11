Die Ansage ist mutig, übersteigt sie die Wünsche anderer Branchen doch bei Weitem. Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verlangen Verdi und der Beamtenbund dbb derzeit 10,5 Prozent mehr Einkommen. Die IG Metall wollte zuletzt acht Prozent mehr Geld für die 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. In der vergangenen Woche verständigte man sich in Baden-Württemberg auf eine Lohnsteigerung von 5,2 Prozent zum Juni 2023 und weiteren 3,3 Prozent ab Mai 2024. Dazu kommen steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen in Höhe von 3000 Euro.