Verfahren gegen Oligarch Usmanow Ermittler durchsuchen Luxusjacht »Dilbar«

Die »Dilbar« ist 155 Meter lang und eine der größten Megajachten der Welt. An diesem Dienstagmorgen gerät sie zum Schauplatz eines beispiellosen Kriminalfalles: Beamtinnen und Beamte der Sonderkommission »Ukraine«, bestehend aus Ermittlern des Bundeskriminalamts und Steuerfahndern aus Nordrhein-Westfalen, durchsuchen nach SPIEGEL-Informationen zur Stunde das Luxusschiff des russischen Oligarchen und Multimilliardärs Alischer Usmanow, 69. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main teilte mit, an der Aktion seien 60 Beamtinnen und Beamte beteiligt.