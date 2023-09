Deutschlands Autoindustrie ist einer Studie zufolge für den anstehenden Strukturwandel besser gerüstet als vielfach angenommen. Das zeigt eine Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts zu »grünen Qualifikationen«, die der »Welt am Sonntag« vorliegt. Demnach ist der Anteil der Beschäftigten in der Industrie, die für Technologien wie Elektromotoren oder Batteriezellen qualifiziert sind, in Deutschland höher als in Frankreich, Italien, Spanien oder den USA.