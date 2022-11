Verkehrswende in Gefahr? Bahn verteuert Güterverkehr um bis zu 45 Prozent

Die Preiserhöhungen kämen »zur Unzeit«, träfen viele in der Industrie in einer »sehr angespannten wirtschaftlichen Situation«, so Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Zwar habe er Verständnis dafür, dass Unternehmen die gestiegenen Energiepreise an ihre Kunden weitergeben. Aber: »Höhere Preise bremsen die zum Erreichen der Klimaziele dringend benötigte Stärkung der Schiene aus und fördern eine Rückverlagerung auf die Straße«.