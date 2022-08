In Krisenzeiten scheint die unterschiedliche Verteilung von Wohlstand und Vermögen besonders spürbar – die Inflation etwa belastet die Menschen unterschiedlich stark. Rund 27 Prozent des gesamten Vermögens in Deutschland gehören einem Prozent der deutschen Haushalte, wie es in einer Studie der Vermögensforscher Moritz Schularick, Thilo Albers und Charlotte Bartels heißt, über die die drei in der »FAZ« schreiben.