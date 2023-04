Weil die Durchschnittswerte stark durch Extremwerte beeinflusst sind, halten die Bundesbank-Experten den sogenannten Medianwert für aussagekräftiger. Er liegt in der Mitte, wenn man die Werte der Größe nach sortiert. Die Haushalte werden in eine reichere und eine ärmere Hälfte geteilt. Allerdings stieg auch dieser Medianwert deutlich von 70.800 Euro im Jahr 2017 auf 106.600 Euro im Coronajahr 2021. Er ist allerdings weiter geringer als in anderen Ländern, für die vergleichbare Daten vorliegen. In Italien lag der Median zuletzt bei 150.800 Euro und in Spanien bei 122.000 Euro.

Ungleichheit noch immer relativ hoch

»Unter anderem durch die während der Pandemie angefallenen zusätzlichen Sparguthaben hat sich die Vermögensungleichheit, gemessen an relativen Ungleichheitsmaßen, leicht reduziert«, schreibt die Notenbank. Wie nachhaltig diese Entwicklung sei, bleibe abzuwarten. Da sich die Auswertung auf das Jahr 2021 bezieht, ist die Entwicklung seit dem Ukrainekrieg noch nicht berücksichtigt.