Wirtschaftsweise Veronika Grimm Warnung vor zu großen Erwartungen an Gaspreisbremse

Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hatte jüngst einen »Abwehrschirm« angekündigt, um Verbraucher und Unternehmen wegen der steigenden Energiepreise zu unterstützen. Über eine Gaspreisbremse sollen mindestens für einen Teil des Verbrauchs die Preise so gedeckelt werden, dass private Haushalte und Firmen nicht überfordert sind.

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission soll Empfehlungen für die Ausgestaltung der Preisbremse vorlegen. Bei einer Klausur an diesem Wochenende will die Kommission einen »belastbaren Vorschlag« erarbeiten und der Politik übergeben. Der Co-Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, hatte am Donnerstag erklärt, die Kommission werde am Montag »ein kluges Modell« vorlegen.