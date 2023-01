Der Autoversicherer LVM (Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster) hat mit einer Initiative für veganes Essen in seiner Kantine heftigen Widerspruch einiger Bauern ausgelöst. Eigentlich hatte das Unternehmen nur ein wenig Werbung für den sogenannten Veganuary machen wollen, der eine Ergänzung der Speisekarten um ein veganes Gericht vorsieht. In dem Post rechnete LVM mit Hinweis auf eine Untersuchung der Harvard University vor, was eine Million Menschen erreichen, wenn sie sich 31 Tage lang vegan ernähren.