Die verstaatlichten Versorger Uniper und Sefe haben Insidern zufolge in der Energiekrise ihren Händlern Boni in Millionenhöhe gezahlt. Die mit Steuergeldern vor einer drohenden Pleite geretteten Unternehmen wollten damit Händler bei der Stange halten, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. In einigen Fällen hätten Händler Jahresboni von bis zu sieben Millionen Dollar erhalten, sagte einer der Insider. Ein anderer erklärte, dass nur ein Teil ausgezahlt werde, der Rest werde ausgesetzt. Vorstände und einige Topmanager gingen leer aus, wenn dies nach den Auflagen für verstaatlichte Firmen verboten sei.