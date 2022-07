Der Einzelhandel habe sich als Auffangbecken für in der Coronapandemie abgewanderte Beschäftigte erwiesen. Fast 35.000 der aus der Gastronomie abgewanderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten im Verkauf einen neuen Job gefunden, etwa als Kassiererinnen. Was zunächst in vielen Fällen als vorübergehende Lösung gedacht gewesen sein möge, habe sich in vielen Fällen als Dauervariante etabliert – womöglich unter anderem wegen familienfreundlicherer Arbeitszeiten.