Probleme könnten sich wiederholen

Der Bundesrechnungshof äußerte die Befürchtung, dass das Problem in gleicher Weise auch beim Pflegebonus für 2022 auftreten könnte, denn die Auszahlungen dieser neuen Prämie an die 1,2 Millionen Beschäftigten solle nach dem gleichen Muster erfolgen. Es sei zu erwarten, »dass sich damit die Anfälligkeit des bisherigen Verfahrens für Fehler und Missbrauch« beim Pflegebonus fortsetzt, heißt es in dem Prüfbericht.