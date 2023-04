Auch Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius lehnte die Forderungen nach einer Viertagewoche ab. »Wenn unsere erste Priorität ist, bei vollem Lohnausgleich weniger zu arbeiten, gewinnen wir international kein Spiel mehr«, sagte Källenius der Zeitung. Die Industrie befinde sich in einer Jahrhundert-Transformation, und da müsse man die Ärmel hochkrempeln.

IG-Metall-Chef Hofmann verteidigt Vorschlag der Viertagewoche

Der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, hingegen verteidigte den Vorschlag seiner Gewerkschaft. Er rechne damit, dass mit der Viertagewoche das Arbeitsvolumen insgesamt gesteigert werde. »Zuallererst brauchen wir die Viertagewoche für Berufe, in denen kein Homeoffice möglich ist«, forderte er ebenfalls in der »Bild am Sonntag« .