Ist eine Einigung im Fischereistreit zwischen Frankreich und Großbritannien in Sicht? Dem EU-Fischereikommissar Virginjus Sinkevicius zufolge zeichnet sich ein Ende des Konflikts ab. Nach monatelangen Verhandlungen sei es gelungen, die meisten der von französischen Fischern geforderten Lizenzen zum Fang in britischen Gewässern zu erwirken, sagte Sinkevicius der »Financial Times« . Die Kommission sei fest entschlossen, eine erfolgreiche und konstruktive Beziehung zum Vereinigten Königreich aufzubauen, so Sinkevicius.