Verkauft wurde die Charge des niedersächsischen Herstellers mit Hauptsitz in Höhbeck im Landkreis Lüchow-Dannenberg nicht nur in Niedersachsen selbst, sondern auch in Nordrhein-Westfalen.

Anmerkung der Redaktion: Bei dem betroffenen Produkt handelt es sich um einen Kurkuma-Ingwer-Shot des Herstellers Voelkel, der allerdings unter der Marke »Für« vertrieben wird. Wir haben die Markenbezeichung hinzugefügt.