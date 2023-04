Kritiker monieren, niedrigere Tarife könnten das unzureichende ÖPNV-Angebot nicht ersetzen. Tatsächlich zeigt sich einer SPIEGEL-Umfrage zufolge in der potenziellen Kundschaft ein klares Stadt-Land-Gefälle: Das Interesse am Deutschlandticket sinkt fast durchgängig mit der Bevölkerungsdichte des Gebietes, in dem die Befragten wohnen. Die Länder fordern daher mehr Geld vom Bund. Sie argumentieren, aufgrund der Klimaschutzziele im Bereich Verkehr sei ein Ausbau des Nahverkehrsangebots zwingend.