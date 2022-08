Volkswirte zur Wirtschaftslage »Es kommt dicke«

Unternehmen und Verbraucher in Deutschland gehen nach Einschätzung von Volkswirten führender Wirtschaftseinrichtungen in Deutschland schweren Zeiten entgegen. »Mit Blick auf die vielen Unsicherheiten – ich denke, wir haben einen harten Winter vor uns«, sagte die »Wirtschaftsweise« Veronika Grimm in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Katharina Utermöhl von der Allianz beschrieb die Situation noch drastischer: »Wir gehen fest von einer Rezession aus.«