Dass in den beiden Vorjahren der Verkauf in Deutschland verboten war, war auch damit begründet worden, volle Krankenhäuser in der Coronapandemie nicht zusätzlich mit Verletzungen durch Böller zu belasten. Da viele Kliniken auch derzeit wegen der Welle von Atemwegserkrankungen am Limit arbeiten, haben Ärztevertreter dazu aufgerufen, sich mit dem Böllern an Silvester zurückzuhalten oder ganz darauf zu verzichten.