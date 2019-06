Werk in Chattanooga VW-Arbeiter in Tennessee wollen keine Gewerkschaftsvertretung

Die Mitarbeiter in Volkswagens einzigem US-Werk haben sich mit knapper Mehrheit gegen eine Vertretung durch die Autogewerkschaft UAW entschieden. Sie stimmten mit 833 zu 776 Stimmen gegen den Vorschlag, sich am Standort Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee von der UAW repräsentieren zu lassen. Das teilte VW-Werkssprecherin Amanda Plecas in der Nacht auf Samstag mit. Für die Gewerkschaft, die seit Jahren versucht, in den Autofabriken im Süden der USA Einfluss zu gewinnen, ist dies eine herbe Schlappe.

Es handelt sich jedoch um ein vorläufiges Ergebnis, das noch endgültig von der für die Wahl zuständigen US-Aufsichtsbehörde NLRB bestätigt werden muss. Die Überprüfung dürfte in der kommenden Woche abgeschlossen werden. "Volkswagen wird die Entscheidung der Mehrheit respektieren", erklärte Werkschef Frank Fischer.

93 Prozent der berechtigen Mitarbeiter beteiligten sich nach Unternehmensangaben an der geheimen Wahl. Bereits im Februar 2014 hatte es eine Abstimmung der Mitarbeiter gegeben, auch damals unterlag die UAW knapp.

Wie schon vor fünf Jahren war die Wahl auch diesmal wieder ein Politikum. Damals hatte die Gewerkschaft zunächst sogar Einspruch eingelegt, da politische Lobbygruppen eine Drohkulisse aufgebaut und die Wahl damit beeinflusst hätten.

Republikanische Politiker hatten behauptet, wenn die UAW einziehe, blieben Investitionen aus und die Produktion neuer Modelle sei gefährdet. Jahrelang drängte die Gewerkschaft auf Neuwahlen, der UAW zufolge hatte VW versucht, diese mit allen möglichen Rechtsmitteln zu verhindern.

Empörung über Zwischenfall am Werkstor

Der Konzern wies die Vorwürfe der versuchten Einflussnahme zurück. VW sei "neutral" hinsichtlich der Abstimmung und respektiere das Recht der Beschäftigten, selbst über eine UAW-Vertretung zu entscheiden, hatte das Unternehmen vor der Wahl mitgeteilt.

Allerdings war es noch kurz vor der Abstimmung zu einem Eklat gekommen: Ein Spitzenvertreter der Arbeitnehmerseite soll am Werkstor abgewiesen worden sein, was die Fronten im Vorfeld noch weiter verhärtete.

Betriebsratschef Bernd Osterloh reagierte empört: "Ich habe kein Verständnis dafür, dass unserem neutralen Wahlbeobachter Johan Järvklo der Zutritt zum Werk Chattanooga verweigert wurde". Järvklo ist Generalsekretär des Weltkonzernbetriebsrats und Mitglied des VW-Aufsichtsrats.

"Wir fordern das Unternehmen auf, sich bei diesen demokratischen Wahlen endlich neutral zu verhalten, wie es zugesagt wurde", so Osterloh. VW wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Im Herbst letzten Jahres hatte Volkswagen angekündigt, ein neues Werk in Nordamerika bauen, um dort Elektrofahrzeuge für den US-Markt herzustellen. Die Gespräche und Überlegungen zur Auswahl des Standorts liefen bereits, sagte der neue Nordamerika-Chef Scott Keogh am Rande einer Automesse in Los Angeles. Eine Option könnte der Ausbau des bestehenden Werks in Chattanooga sein, wo der Passat und der SUV Atlas gebaut werden.