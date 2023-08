Wurstnachfrage blieb hoch

Der Nachfrage nach der VW-Currywurst hatte die Verbannung nie wirklich geschadet. Trotz Coronapandemie und Umstellung der Kantine im Vorstandshochhaus auf vegane Küche stieg der Absatz des werkseigenen Fleischprodukts sogar an, hieß es bei VW im vergangenen Jahr. Während der Pandemie führte VW sogar einen Lieferdienst ein, damit Mitarbeiter im Homeoffice an ihre Currywurst kommen. Am Ende, so hieß es damals bei VW, wurden sogar mehr Currywürste verkauft als vor der Pandemie. Trotz veganer Aufregung – oder sogar deswegen?