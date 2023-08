»Diesbezüglich haben wir große Zweifel«, sagte der Verbandschef. »Denn die Kommunen sehen sich mit begrenzten Kapazitäten konfrontiert, sowohl in der eigenen Verwaltung als auch bei den externen Planungsbüros.« Nötig seien Fristen, die erfüllbar seien. »Auch dürfen die Anforderungen an die Wärmepläne nicht zu bürokratisch sein«, so Landsberg.