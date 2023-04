Im vergangenen Jahr setzte die Branche 236.000 Heizungswärmepumpen ab, das war ein Plus von 53 Prozent. Für 2023 lautet die offizielle Verbandsprognose bisher 350.000 Stück – ein Wert, der angesichts der neuen Zahlen gut zu erreichen scheint. Branchenvertreter rechnen inzwischen damit, dass die halbe Million im kommenden Jahr zu schaffen ist.

Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer fürchten hohe Kosten

Wärmepumpen sollen nach dem Willen von Habeck und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) in Deutschland verstärkt eingebaut werden, um den Treibhausgasausstoß der Gebäude zu senken. Die Anlagen arbeiten in der Regel deutlich energiesparender als Heizungen, die mit Gas oder Öl betrieben werden. Derartige Brenner sollen ab Januar 2024 noch in Ausnahmefällen eingebaut werden – so sieht es das neue, noch nicht vom Bundestag verabschiedete Gebäudeenergiegesetz vor.