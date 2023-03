Zudem würden die Gaskraftwerke deutlich ausgebaut, die später dann auch mit Wasserstoff betrieben werden könnten. Eine Zahl nannte er in seiner Rede nicht. »Wasserstoff kann und wird Erdgas, Öl und Kohle ersetzen – insbesondere in der Industrie, im Energiesektor aber auch im Luft-, See- und Schwerlastverkehr«, sagte Scholz.

Der Strombedarf werde von heute 600 auf 750 Terawattstunden bis zum Jahr 2030 steigen. Davon würden dann 80 Prozent durch Erneuerbare Energien erzeugt. »Bis 2030 wollen wir in Deutschland zehn Gigawatt Elektrolyseleistung aufbauen – das sind doppelt so viel wie in der Nationalen Wasserstoffstrategie ursprünglich vorgesehen«, fügte er mit Blick auf die Wasserstoff-Produktion hinzu. Energie in Deutschland müsse bezahlbar bleiben.