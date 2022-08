Angesichts hoher Energiepreise steigt unter Hausbesitzern in Deutschland das Interesse an Solaranlagen und Wärmepumpen, so eine Umfrage des Unternehmens YouGov im Auftrag des Energiedienstleisters Wegatech. 34 Prozent der Befragten bezeichnen es als wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, in den nächsten zwei Jahren eine Fotovoltaikanlage zu kaufen. 15 Prozent nennen den Einbau einer Wärmepumpe wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich.