Entsprechend gering waren die Kursbewegungen der Lira seit Anfang November, die nur an wenigen Tagen um mehr als 0,25 Prozent schwankten. Umso bemerkenswerter ist der Kurssturz vom Montag um 0,58 Prozent. Der Verkaufsdruck gehe nicht von ausländischen Vermögensverwaltern aus, erklärt Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global FX. Dazu habe die Lira in den internationalen Portfolios viel zu wenig Gewicht. »Es ist eher Kapital, das die Türkei verlassen will, als dass Ausländer die Lira verkaufen«.