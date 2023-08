Die US-Konzerne Walmart und Centric Brands überprüfen ihre Lieferketten aus Kambodscha nach Vorwürfen, dass Insassinnen des größten Frauengefängnisses des Landes unter zweifelhaften Bedingungen Kleidung für den Export fertigen mussten. Der US-Verband für Kleidung und Schuhwerk (AFFA) hatte in einem Schreiben an die Botschaft Kambodschas in Washington den Verdacht geäußert, dass unter fragwürdigen Umständen im Gefängnis »Correctional Center 2« (CC2) nahe Phnom Penh Kleidung und andere Produkte für die Ausfuhr unter anderem in die USA produziert würden.