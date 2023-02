Produktion in Dortmund stand still

Coca-Cola hat in Deutschland 28 Standorte mit 6500 Beschäftigten. Zur Kundgebung in Dortmund trafen sich laut einer NGG-Sprecherin gut 500 Mitarbeiter aus NRW-Standorten, in Lüneburg gut 500 Beschäftigte aus Standorten in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein.

Einer Coca-Cola-Sprecherin zufolge nahmen an den Warnstreiks an den NRW-Standorten mehr als 300 Mitarbeitende teil. Demnach stand die Produktion dort am Donnerstag still – wie auch während der eintägigen Warnstreiks in verschiedenen Bundesländern in den vergangenen Tagen. Lieferungen an Kunden seien teilweise verschoben worden.