Arbeitskampf der Gewerkschaften Knappe Mehrheit zeigt Verständnis für Streik

Fernzüge, S-Bahnen, Flugzeuge stehen am Montag still, dennoch gibt es Rückhalt aus der Bevölkerung für den Verkehrsstreik am Montag. Einer Umfrage zufolge hält die Mehrheit der Befragten den Ausstand für gerechtfertigt.