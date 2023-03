Wer eine Flugpauschalreise gebucht hat und am Montag abfliegen wollte, sollte den Veranstalter kontaktieren. Der habe auch bei einem Warnstreik Sorge zu tragen, die Urlauber ans Ziel zu bringen, erklärt Verbraucherschützerin Menold. Falls ein Urlaubstag verloren geht, lässt sich der Reisepreis gegebenenfalls anteilig mindern.

Alternativen: Muss man zwingend am Streiktag reisen, können Mietwagen oder Fernbus zwei Optionen sein. Allerdings könnten auch die Autobahnen am Montag an einigen Stellen dicht sein. Denn Ver.di ruft auch die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien zum Warnstreik auf. Das könnte sich besonders an Tunneln auswirken, wenn dort kein Personal zur Überwachung des Verkehrs zur Verfügung steht – so ist das beispielsweise für den Hamburger Elbtunnel angekündigt.