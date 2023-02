Am Düsseldorfer Flughafen soll der Warnstreik am frühen Montagmorgen beginnen. Man wolle in jedem Fall einen Notbetrieb aufrechterhalten, erklärte der Flughafen. Mit den Gewerkschaften seien dazu Notdienstvereinbarungen getroffen worden. Es gehe nicht zuletzt um Ambulanz- und Hilfsgüterflüge.

In Köln hatte es auch juristische Auseinandersetzungen zwischen dem Flughafen und Ver.di um die Besetzung der Flughafenfeuerwehr gegeben. Am Ende einigten sich beide Seiten darauf, dass sie während des Warnstreiks 24 Mitarbeiter im Notdienst umfassen muss.

Kitas, Ämter, Krankenhäuser – viele Bereiche sind betroffen

Neben den beiden größten Flughäfen in NRW sind im bevölkerungsreichsten Bundesland am Montag auch Warnstreiks in vielen weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens geben, etwa bei Bussen und Stadtbahnen, in Kindertagesstätten und Ämtern. Auch mehrere Kundgebungen sind geplant.