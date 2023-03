Der Flughafen Düsseldorf will einen Notbetrieb aufrechterhalten. Ein großer Teil der ursprünglich 391 geplanten Starts und Landungen wird nach Angaben eines Airport-Sprechers voraussichtlich ausfallen. Die Zahl stehe erst am Freitag fest.

In Stuttgart nur Ausnahmeflüge möglich

Nach Angaben der Gewerkschaft begann aufgrund von Schichtdiensten der Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn bereits in der Nacht auf Freitag. Er endet in Teilbereichen erst in den frühen Morgenstunden am Samstag. In Düsseldorf startete der Warnstreik am frühen Freitagmorgen und geht ebenfalls bis in die frühen Morgenstunden des Samstags.