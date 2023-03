Warnstreiks beendet Bahn und Öffentlicher Nahverkehr rollen wieder

Mit einem großen Warnstreik haben die Gewerkschaften EVG und Ver.di den Bahn-, Luft- und Schiffsverkehr im ganzen Land weitgehend lahmgelegt. Pendler und Reisende waren vorbereitet. Das große Verkehrschaos blieb aus. Doch auch am Dienstag dürften die Auswirkungen in der ersten Tageshälfte zu spüren sein. Danach ist erstmal Ruhe – zumindest bis nach Ostern. In den einzelnen Tarifrunden geht es hingegen bereits in dieser Woche weiter.