Wolf-Armin Freiherr von Reitzenstein hat ein Problem. Manch einer würde sagen, ein Luxusproblem. Reitzenstein ist Hausbesitzer und möchte seine Immobilie an seine drei Kinder vererben. Weil sein Haus aber keine gewöhnliche Immobilie, sondern eine Villa in einem 1200 Quadratmeter großen Grundstück in einem Münchener Nobelviertel ist, werden auch die Erbschaftssteuern für die Kinder nicht unerheblich sein. Reitzenstein sagt: »Ich weiß, dass nur ganz wenige dieses Glück haben. Aber deswegen hat der Staat nicht das Recht, einem das wegzunehmen«.

Wie viel gesellschaftliche Sprengkraft wird in Deutschland mit dem Erben weitergegeben? Darum geht es in der neuen Folge von SPIEGEL Daily. Auf der Suche nach Antworten hat Daily-Reporterin Regina Steffens zwei Menschen getroffen, die zwar beide Erben sind, aber kaum unterschiedlichere Positionen zum Thema Erbschaftsteuer haben könnten.

Yannick Haan, Autor, Erbe und SPD-Politiker fordert darum ein »Gesellschaftserbe« und sagt: »Es erben immer weniger Leute immer mehr Geld und viele erben gar nichts. Und da zu sagen, ich bin privilegiert und will gar keine Steuern darauf zahlen, das finde ich nicht nachvollziehbar«.

