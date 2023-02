Unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges hatte der damalige »Katapult«-Chef versprochen, die Berichterstattung aus der und über die Ukraine zu stärken. Er schrieb »Jobs for Ukrainians« aus, suchte Reporter und Fotografen und versprach ein Festgehalt von 1650 Euro pro Monat. »Wir können hier nicht einfach so weitermachen und so tun, als wäre nichts«, erklärte Fredrich damals. »Wir müssen alles tun, was wir können«.

Vorwürfe von ehemaligen Mitarbeitern

Viele von diesen Versprechen sollten sich später als überzogen herausstellen. »Übermedien« zitierte mehrere ukrainische Redaktionsmitarbeiter, die sich über ausstehende Gehaltszahlungen und Ungereimtheiten beschwerten . Fredrich habe die Zusammenarbeit beendet oder das Interesse daran verloren, er habe Arbeitsverträge auf eigene Faust auf Honorarbasis umstellen wollen und dem Büro in Odessa »Probleme mit Korruption« unterstellt. Hunderttausende Euro, die Fredrich an Spenden sammelte, seien so mindestens unprofessionell verwaltet worden. Die Enttäuschung ist groß – auch bei jenen, die ihn immer unterstützt hatten. »Mit den 310.000 Euro, die er gesammelt hat, hätte er ein großes Team einstellen und ein ernsthaftes Projekt auf die Beine stellen können, das von Bedeutung gewesen wäre«, zitiert die »Ostsee-Zeitung« einen ehemaligen Angestellten.